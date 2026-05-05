Queda de árvore na Fundoa obriga a intervenção dos bombeiros

Uma queda de uma árvore de médio porte provocou a obstrução parcial da Estrada Comandante Camacho de Freitas, na zona da Fundoa.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, 5 de Maio, tendo mobilizado dois operacionais e uma viatura.

A intervenção decorreu de forma rápida e eficiente, com a remoção da árvore a permitir a reposição da normal circulação na via em pouco tempo.