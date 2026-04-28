Madeira quer plano para a construção de novas esquadras da PSP e para a reabilitação das já existentes

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, reuniu-se esta segunda-feira, 27 de Abril, em Lisboa, com o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, num encontro centrado nas intervenções necessárias nas esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Região Autónoma da Madeira.

Em nota emitida, o gabinete de Pedro Rodrigue revela que, durante a reunião, foram analisadas as actuais condições de várias infra-estruturas policiais na Região, bem como identificadas as prioridades de investimento, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da PSP e o reforço da capacidade de resposta às populações.

O governante com a tutela das obras públicas na Região "reiterou a total disponibilidade do Governo Regional para colaborar com o Governo da República na definição e concretização de um plano de intervenções que permita avançar, num horizonte próximo, com a construção de novas esquadras e a reabilitação de instalações já existentes, tanto na Madeira como no Porto Santo".

A reunião decorreu num quadro de cooperação institucional, tendo ambas as partes assumido o compromisso de "prosseguir o trabalho conjunto, com vista à agilização dos procedimentos necessários e à concretização destas intervenções consideradas prioritárias para a Região Autónoma da Madeira".