PSP regista 62 acidentes e 15 detenções numa semana

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública informou que, entre os dias 17 e 23 de Abril de 2026, foram registados 62 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com os dados divulgados esta manhã, destes acidentes resultaram 14 feridos ligeiros e um ferido grave, não havendo vítimas mortais a assinalar. O concelho do Funchal voltou a concentrar o maior número de ocorrências, com 20 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 18. Seguem-se São Vicente e Machico, ambos com 4 acidentes cada. Câmara de Lobos registou 3 acidentes, tal como Ponta do Sol. Já Calheta contabilizou também 4 ocorrências. Porto Moniz registou 2 acidentes, à semelhança do Porto Santo. Ribeira Brava e Santana foram os concelhos com menor registo, com 1 acidente cada.

Quanto à tipologia, a maioria dos acidentes correspondeu a colisões (53), seguindo-se os despistes (16) e dois atropelamentos, além de um classificado como 'outro'.

No que diz respeito à fiscalização rodoviária, a PSP efectuou 15 detenções durante este período, a maioria por condução sob efeito do álcool (11 casos). Foram ainda registadas duas detenções por condução sem habilitação legal e duas por desobediência, relacionadas com carta apreendida.