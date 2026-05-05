A meningite bacteriana evolui mais rapidamente do que a viral?

A meningite voltou a centrar atenções na Madeira após a confirmação de um caso de um aluno a frequentar uma escola do concelho de Santana. A situação, noticiada também pelo DIÁRIO e confirmada pela Autoridade de Saúde Regional, levantou dúvidas, nomeadamente sobre a gravidade da doença e a rapidez com que pode evoluir.

De acordo com a informação oficial, o caso registado foi diagnosticado como meningite meningocócica, uma forma bacteriana da doença. O estudante encontra-se clinicamente estável e a receber tratamento, tendo sido também implementadas medidas de saúde pública, como a identificação de contactos próximos e a administração de profilaxia antibiótica.

As autoridades de saúde classificaram o episódio como “isolado” e garantiram que o risco de novos contágios é “muito baixo”. Ainda assim, nas plataformas digitais, alguns leitores apontaram que o caso merecia atenção redobrada por se tratar de uma infecção potencialmente mais grave do que uma viral.

Mas será correcto afirmar que a meningite bacteriana, como a identificada neste caso, evolui mais rapidamente do que a viral?

É isso que procuramos esclarecer nesta rubrica, com base nas informações disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A meningite, segundo o SNS, não é uma doença única, mas sim uma inflamação das meninges que pode ter várias causas – virais, bacterianas, fúngicas ou parasitárias. Entre estas, as formas virais são as mais comuns e são frequentemente causadas por vírus como os enterovírus.

Em contraste, as meningites bacterianas – como a meningite meningocócica causada pela bactéria Neisseria meningitidis – são clinicamente mais agressivas. “As bactérias mais frequentemente envolvidas são a Neisseria meningitidis (meningococo), o Streptococcus pneumoniae (pneumococo) e o Haemophilus influenzae tipo B, sendo estas infecções graves que podem ser fatais”, esclarece o SNS.

De forma geral, a meningite bacteriana pode evoluir mais rapidamente do que a viral. O agravamento pode ocorrer em poucas horas. Os sintomas iniciais – febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez da nuca ou manchas na pele – podem progredir rapidamente para complicações graves, incluindo sépsis, alterações neurológicas ou mesmo morte, se não houver intervenção imediata.

Já a meningite viral apresenta, em regra, uma evolução mais lenta e menos severa. Embora possa causar desconforto significativo, raramente atinge o mesmo nível de gravidade ou urgência clínica das formas bacterianas.

Esta diferença explica por que razão a distinção entre tipos de meningite não é apenas académica, mas determinante para o tratamento e para a gestão de casos em contexto escolar ou comunitário.

Além dos casos acima descritos, existem também meningites fúngicas, mais raras, que podem ocorrer a partir da inalação de fungos no meio ambiente ou em doentes com diabetes, cancro ou infecção pelo vírus VIH/SIDA; meningites causadas por parasitas, mais comuns em países menos desenvolvidos; e meningites assépticas, como as causadas por medicamentos, doenças auto-imunes, doenças neoplásicas ou traumatismos, entre outras situações.

No caso concreto de Santana, trata-se de uma forma bacteriana potencialmente grave, mas identificada precocemente, com tratamento em curso e medidas de contenção aplicadas de acordo com os protocolos. A Autoridade Regional de Saúde fez questão de reforçar que a situação não representa perigo para a comunidade em geral.

A meningite bacteriana pode representar um risco maior para determinados grupos, nomeadamente: bebés, por não terem ainda a imunização (vacinas) completas; pessoas imunodeprimidas; profissionais de saúde envolvidos neste tratamento; e viajantes ou habitantes em locais de surto.

Os casos de meningite na comunidade madeirense são raros, mas não são incomuns. Olhando para notícias passadas sobre esta matéria, é possível identificar algumas situações, como a de uma mulher na casa dos 50 anos, utente no Hospital dos Marmeleiros, registado em 2018, ou um caso que resultou na morte de um bebé de 10 meses, em 2003, após dar entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça com uma infecção por uma bactéria meningocócica.

Já em Abril deste ano, o JM, com base em dados do Serviço Regional de Saúde, apontava para 26 casos de meningite bacteriana registados nos últimos dois anos e três meses, sendo que este ano já foi registada a morte de uma mulher de 46 anos. Os números, conforme a nota oficial, estão alinhados com a média nacional e europeia.

Importa acrescentar que as vacinas ajudam a prevenir a meningite meningocócica causada por Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, B, C, W-135 e Y, meningite pneumocócica causada por Streptococcus pneumoniae e meningite causada por Haemophilus influenzae tipo b, e que algumas destas vacinas já estão incluídas no plano nacional de vacinação, como é o caso da vacina pentavalente, Pneumo10 e a MeningoC.

A doença meningocócica integra a lista de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO), devendo ser notificada na plataforma de apoio ao SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) ou no SI-Vida (Sistema de informação VIH/SIDA). Portugal registou, entre 2020 e 2025, 187 casos de doença meningocócica, de acordo com dados do SINAVE.