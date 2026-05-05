'Scarlet Lady' chegou ao Funchal com 2.400 passageiros
O porto do Funchal recebe, hoje, o navio de cruzeiro 'Scarlet Lady', que trouxe a bordo 2.408 passageiros e 1.135 tripulantes. Chegou por volta das 10 horas, vindo de Miami e parte pelas 19 horas para Casablanca.
O navio está a realizar um cruzeiro de duas semanas de reposicionamento (dos Estados Unidos para a Europa), que começou a 26 de Abril em Miami, e termina no dia 10 de Maio, em Barcelona (Espanha).
Também agenciado pela JFM Shipping, pelas 22 horas chega o iate 'Haze 2', para passar a noite na pontinha. Está a navegar de Falmouth (Inglaterra) para Palma de Maiorca (Espanha), com uma tripulação de sete elementos.