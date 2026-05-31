ARTE.M participou em encontro europeu de cooperação cultural e criativa

A ARTE.M – Associação Artística e Cultural na Madeira rumou à Chéquia para participar na actividade internacional 'Partnership-Building Activity for Culture & Art Institutions', isto depois de ter sido seleccionada pela Agência Nacional Erasmus+. A associação foi a única representante de Portugal numa iniciativa que reuniu organizações culturais, galerias, centros de arte e entidades criativas de vários países europeus.

No total, foram cinco dias de trabalho em que se discutiram novas formas de cooperação europeia, mobilidade artística, desenvolvimento de projectos internacionais e mecanismos de financiamento através de programas europeus, incluindo o Erasmus+ e a Creative Europe.

"Para a ARTE.M, a participação neste tipo de iniciativas representa uma oportunidade estratégica para reforçar a presença da Madeira nas redes culturais europeias e criar novas oportunidades para artistas, artesãos, criativos e organizações locais", aponta a associação, através de nota à imprensa.

“Para organizações culturais como a nossa, o acesso a redes europeias e a programas de financiamento é fundamental. Não se trata apenas de captar recursos, mas de posicionar a Madeira como um parceiro sério e relevante no panorama cultural europeu. Tivemos a oportunidade de apresentar o trabalho que temos desenvolvido na ilha e demonstrar que a Madeira pode ser também um laboratório de inovação cultural, criatividade e cooperação internacional”, afirma Svetlana Azernikova, presidente da ARTE.M.

A participação permitiu estabelecer contactos com potenciais parceiros de vários países e iniciar o desenvolvimento de novos projetos colaborativos nas áreas da arte, cultura, criatividade, educação não formal e empreendedorismo cultural.

Segundo a associação, este tipo de cooperação assume particular importância para territórios insulares, onde a distância geográfica pode representar um desafio ao acesso a tendências internacionais, oportunidades de formação e parcerias estratégicas.

“Quanto mais forte for a presença da Madeira nestas redes, maiores serão as oportunidades para os nossos artistas, criativos e instituições culturais. As parcerias internacionais permitem trazer conhecimento, metodologias inovadoras, residências artísticas, intercâmbios e novos projetos que beneficiam diretamente o ecossistema cultural e criativo da região”, acrescenta Svetlana Azernikova.