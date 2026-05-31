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Jovem agredido esta madrugada no Funchal

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Um jovem de 24 anos foi agredido esta madrugada na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, acabando por ficar com ferimentos na boca. 

Alertados pelas 5 horas da manhã, os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local para prestar socorro à vítima. 

Segundo o que foi possível aferir, o jovem ficou com um dente partido. 

Após primeiros socorros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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