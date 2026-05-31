Jovem agredido esta madrugada no Funchal

Um jovem de 24 anos foi agredido esta madrugada na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, acabando por ficar com ferimentos na boca.

Alertados pelas 5 horas da manhã, os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local para prestar socorro à vítima.

Segundo o que foi possível aferir, o jovem ficou com um dente partido.

Após primeiros socorros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.