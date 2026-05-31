CDU reafirma luta ao serviço dos trabalhadores e do povo

A CDU lançou um forte apelo à mobilização massiva de todos os trabalhadores para a greve geral de 3 de Junho e reafirmou a sua luta ao serviço dos trabalhadores e do povo. A CDU realizou um encontro no concelho do Funchal para debater as lutas em curso.

Tobias Freire alertou para a grave crise habitacional que afecta a capital madeirense. O dirigente nacional da JCP sublinhou que o Funchal está a transformar-se, cada vez mais, numa cidade "para inglês ver", moldada para as necessidades de "estrangeiros endinheirados". Como consequência directa, "os madeirenses, e em particular os jovens, enfrentam barreiras intransponíveis para conseguir a sua emancipação, encontrar uma habitação digna e fixar a sua vida e família na sua terra natal".

Já Duarte Martins destacou as vitórias já alcançadas e vincou que a CDU, mesmo sem eleitos nos órgãos municipais, tem sido "a vanguarda da luta e a verdadeira oposição" na cidade. O responsável pela concelhia do Funchal garantiu que a CDU continuará a ser a força que dá voz aos problemas reais sentidos pelas populações em todas as frentes e assegurou que "a luta não vai parar; pelo contrário, vai intensificar-se para garantir que o Funchal seja uma cidade para todos e não apenas para alguns".

A encerrar o encontro, o coordenador regional do PCP, Edgar Silva, apontou o dia da Greve, como um importante dia, em que é o dia da "força colectiva necessária para combater a precariedade, defender os serviços públicos e derrotar o 'Pacote Laboral' de exploração social" que ameaça os direitos de quem trabalha.

"A CDU neste encontro reafirmou-se como a força de convergência de todos os que não se resignam, saindo desta iniciativa com as energias renovadas e uma determinação reforçada para prosseguir o esclarecimento e a mobilização popular nas ruas, nos locais de trabalho e em cada bairro do Funchal", assume em nota à imprensa.