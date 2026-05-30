Açores constituem "oportunidade" de investimento para UE

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, considerou hoje que a região representa "uma oportunidade" para a União Europeia (UE), sendo do seu interesse investir no arquipélago, dada a sua dimensão geopolítica e geoeconómica.

O também presidente do Governo dos Açores, que falava numa iniciativa do PSD para assinalar os 50 anos da autonomia política, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, afirmou que "está na hora também de dizer à República e à UE" que o arquipélago "é uma região de oportunidades".

Segundo José Manuel Bolieiro, a dimensão marítima e espacial da região, a par da posição geoestratégica e geoeconómica do arquipélago "dão valor ao país e à UE", sendo que "Portugal sem os Açores valeria muito menos".

"Não somos só a ultraperiferia da UE, mas a sua melhor projeção atlântica na fronteira ocidental que liga a Europa a outros dois mais importantes continentes, com a América do norte, central e do sul, e com África. Por isso, estamos na centralidade do futuro", afirmou.

José Manuel Bolieiro destacou ainda a dimensão marítima dos Açores e espacial, associada à tecnologia e à investigação cientifica, à transição climática e digital, e à energia, bem como à segurança e defesa de Portugal e UE, insistindo que a região representa "uma oportunidade" para Bruxelas.

O líder do PSD/Açores salientou também que os Açores não são "apenas uma região de necessidades que precisa de ajuda para o seu desenvolvimento" e deve-se "exigir a oportunidade de capital" que tem "e de geopolítica e geoeconómica que se projeta na UE".

"Por isso, é do interesse da UE investir nos Açores, valorizando o desenvolvimento e promovendo a coesão económica e social de todo o território europeu", declarou.

Numa mensagem enviada, o líder nacional social-democrata, Luís Montenegro, considerou, por seu turno, que a evocação dos 50 anos de autonomia "permite olhar ao percurso e aos que nos primeiros anos, no PSD, implantaram o partido nas nove ilhas".

Os açorianos, disse Luís Montenegro, "têm razão para ter apreço, reconhecimento, esperança e confiança no PSD/Açores", desde os tempos de Mota Amaral, fundador do partido e antigo presidente do Governo Regional.

"Tem sido com o PSD/Açores que os grandes saltos de desenvolvimento da região se têm realizado", salientou o também primeiro-ministro.

Com a governação de José Manuel Bolieiro, continuou, "hoje as famílias açorianas estão mais próximas umas das outras", sendo "possível viajar a baixo custo entre as nove ilhas" e, "com a ajuda do Governo, viajar para o continente a Madeira".

Além disso, o Governo dos Açores "tem muita identidade com o Governo da República e princípios", nomeadamente uma "fiscalidade mais amiga do trabalho e das pessoas, das famílias e das empresas", acrescentou.