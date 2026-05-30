João Gião foi apresentado esta tarde, no Estádio da Madeira, como novo treinador do Nacional. O contrato é válido por uma temporada.

Na cerimónia de apresentação, que contou com a presença do presidente do Nacional, Rui Alves, o antigo treinador do Sporting B, agradeceu a confiança que o clube madeirense depositou em si e prometeu muita dedicação e profissionalismo.

"Estou preparado e motivado para este novo desafio na minha carreira. Senti que o presidente do Nacional queria muito que eu viesse e isso foi importante para aceitar. É com muito orgulho que vou ser treinador do Nacional. O que posso prometer é muito trabalho e dedicação", vincou o substituto de Tiago Margarido no comando técnico da equipa do Nacional.