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Queimada não autorizada mobiliza bombeiros na Ribeira Brava

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Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados, pelas 9h00 desta manhã, para uma queimada não autorizada no sítio da Fonte Pinheiro, no concelho da Ribeira Brava.

Para a ocorrência foram destacados cinco operacionais e duas viaturas, que se deslocaram ao local para proceder às diligências necessárias.

Não há registo de feridos.

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