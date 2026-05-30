Queimada não autorizada mobiliza bombeiros na Ribeira Brava
Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados, pelas 9h00 desta manhã, para uma queimada não autorizada no sítio da Fonte Pinheiro, no concelho da Ribeira Brava.
Para a ocorrência foram destacados cinco operacionais e duas viaturas, que se deslocaram ao local para proceder às diligências necessárias.
Não há registo de feridos.
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