Colisão nas Courelas mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, esta manhã, para acima do cruzamento das Courelas, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras.

Segundo foi possível apurar, do acidente resultou uma mulher, de 28 anos, que foi assistida no local pelas equipas de socorro, mas acabou por recusar o transporte para uma unidade hospitalar.