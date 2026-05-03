Bombeiros e EMIR socorrem homem de 60 anos no Porto Novo
Pelas 16h50 deste domingo, 3 de Maio, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram mobilizados até à zona do Porto Novo para socorrer um homem que estaca com falta de ar.
O homem de 60 anos de idade foi, após primeiros socorros, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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