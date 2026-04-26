Homem atropelado por motociclo na Nogueira

Um homem, na casa dos 30 a 40 anos, foi atropelado por um motociclo esta tarde, na zona da Nogueira.

Na sequência do acidente, foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que prestaram assistência à vítima no local. Segundo foi possível apurar, o homem apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores, tendo sido imobilizado pelas equipas de socorro.

Após os primeiros cuidados no local, foi transportado para o hospital