Homem atropelado por motociclo na Nogueira
Um homem, na casa dos 30 a 40 anos, foi atropelado por um motociclo esta tarde, na zona da Nogueira.
Na sequência do acidente, foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que prestaram assistência à vítima no local. Segundo foi possível apurar, o homem apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores, tendo sido imobilizado pelas equipas de socorro.
Após os primeiros cuidados no local, foi transportado para o hospital
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