João Egídio abre Cortejo da Flor

João Egídio Rodrigues volta a ter as honras de abrir o Cortejo Alegórico da Festa da Flor, na sua 47.ª edição, que este ano tem como tema central os “50 Anos de Autonomia da Região Autónoma da Madeira”.

Com o projeto “50 Anos em Flor”, João Egídio, um dos primeiros homens a trabalhar com arte floral pública na Madeira e que ao longo de várias décadas tem concebido inúmeros trabalhos decorativos com flores, apresenta o carro de abertura do desfile, numa proposta inspirada na riqueza floral da Região, frequentemente descrita como um “Jardim Botânico” pelo engenheiro Rui Vieira, referência no estudo da flora endémica e exótica madeirense.

Com 12 participantes, o trabalho procura evidenciar a diversidade e a beleza das flores de produção regional, através da arte floral e de uma composição que valoriza cada espécie, dando-lhe destaque e relevo no contexto do desfile.

A proposta integra-se no espírito da Festa da Flor, associando a celebração da natureza ao enquadramento simbólico dos 50 anos de autonomia, tema que marca esta edição de 2026