Geringonça desfila com ‘Serena’

A Associação de Animação Geringonça é o penúltimo grupo a desfilar neste domingo no Cortejo Alegórico da Festa da Flor, integrando a primeira metade do evento, cuja segunda parte regressa à rua dentro de duas semanas.

Com 160 participantes, o grupo apresenta o tema ‘Serena’, uma proposta que aposta numa atmosfera de calma, beleza e harmonia, em sintonia com o espírito floral e festivo da celebração.

O conceito procura evocar leveza e tranquilidade, estabelecendo também uma ligação ao ambiente natural da Madeira. A componente visual destaca-se pela paleta cromática em tons de turquesa, verde-água e rosa, cores que remetem para a paisagem da ilha e para a identidade da própria associação.

A passagem da Geringonça marca um dos momentos finais desta primeira parte do cortejo, antes do encerramento do desfile deste domingo.