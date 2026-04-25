Governo Regional lamenta morte de casal de empresários na África do Sul

O Governo Regional da Madeira manifestou profundo pesar pelo falecimento de Marlene e Sérgio Gomes, casal de empresários, filhos de madeirenses, vítimas de violência em Joanesburgo, na África do Sul, na sequência de um assalto ocorrido a 24 de Abril.

A nota, emitida através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, refere que as vítimas eram naturais de Ponta do Pargo e Gaula e integravam uma comunidade com forte ligação à Diáspora madeirense naquele país.

O executivo regional lamenta os “actos de violência que ceifam a vida de pessoas inocentes”, sublinhando que o casal deixa três filhos e expressando solidariedade para com a família.

Segundo a mesma nota, Marlene e Sérgio Gomes eram empresários reconhecidos na região onde residiam, tendo construído um percurso de vida baseado no "trabalho, dedicação e espírito de iniciativa", sendo igualmente destacados os laços de solidariedade e proximidade que mantinham na comunidade.

O Governo Regional endereça ainda as mais sinceras condolências à família enlutada, num momento que classifica como de “choque e enorme consternação”.

Casal filho de madeirenses foi assassinado na cidade de Mahikeng, na África do Sul, num caso que está a ser investigado pelas autoridades locais.