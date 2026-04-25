Deputado lamenta morte de casal filho de madeirenses na África do Sul

O deputado Carlos José Fernandes Ribeiro manifestou pesar, através das suas redes sociais, pelo assassinato de um casal luso-descendente na cidade de Mahikeng, na África do Sul.

Na mensagem, o parlamentar afirmou ter recebido a notícia “com enorme tristeza”, referindo-se às vítimas, Marlene Gomes e Sérgio Gomes, como filhos de madeirenses que cresceram “com o exemplo do trabalho dos seus pais”. O deputado endereçou ainda condolências à família e amigos, sublinhando que “nenhuma palavra consegue aliviar a dor de uma perda tão injusta e violenta”.

Carlos José Fernandes Ribeiro alertou também para a situação da comunidade madeirense na África do Sul, referindo que, ao longo dos anos, esta tem sido afectada por episódios de violência, incluindo roubos, sequestros e homicídios. Defendeu ainda a necessidade de atenção diplomática a estes casos, sublinhando a importância de dar voz à comunidade emigrante.

Casal filho de madeirenses foi assassinado na cidade de Mahikeng, na África do Sul, num caso que está a ser investigado pelas autoridades locais.