Meia centena de participantes na formação para a prevenção e segurança no pedestrianismo

A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu, ontem, uma formação destinada a abordar a 'Segurança e Primeiros Socorros em Percursos Pedestres', que contou com cerca de meia centena de participantes e que se revelou um sucesso.

A inciativa decorreu no Centro de Recepção e Educação Ambiental do Parque Ecológico do Funchal e contou com uma componente teórica e uma outra prática.

Segundo explica nota à imprensa, a formação foi conduzida por três formadores de reconhecida experiência nas áreas da protecção civil, socorro e resgate. Cláudia Dias Ferreira assegurou o módulo de Planeamento, Prevenção e Gestão do Risco, onde abordou a importância da preparação prévia, da leitura do risco e da adaptação às condições do terreno, do grupo e da meteorologia, incluindo conceitos como perigo, exposição e vulnerabilidade, bem como os principais riscos nos percursos da Madeira e os critérios de decisão perante condições adversas.

Já Paulo de Nóbrega orientou o módulo de Primeiros Socorros Essenciais, centrado na avaliação inicial da vítima, na segurança da cena e na resposta a situações frequentes como quedas, entorses, feridas, exaustão e desidratação, com destaque para a importância da comunicação eficaz com o 112.

Por seu lado, Paulo Figueira dinamizou a componente prática em terreno. O formador recorreu à simulação de cenários reais que permitiram aos participantes aplicar técnicas básicas de imobilização, apoio e evacuação, reforçando a capacidade de decisão e o trabalho em equipa em contexto de emergência.

"Esta formação constitui mais um passo na promoção de uma cultura de segurança nas caminhadas, reforçando competências essenciais para uma prática mais consciente, preparada e responsável do pedestrianismo", afirma a Associação do Caminho Real da Madeira.

