JP reconhece que promessa dos combustíveis mais baratos continua em prática

A Juventude do CDS, através de comunicado, congratula-se com o facto de a Madeira ter o preço dos combustíveis mais baixos do país e questiona "por onde andará a oposição que não reconhece esta realidade". A JP lembra que "nos próximos dias, a gasolina custará na Madeira menos 13,1 cêntimos que nos Açores, o gasóleo menos 19,6 cêntimos e o gasóleo das pescas menos 25,8 cêntimos por litro".

"Estranha-se, ou talvez não, este silêncio ensurdecedor das oposições que, diariamente, vêem as suas teses serem desmentidas pela realidade", afirmam os jovens do CDS que recordam que "a promessa do Governo Regional de ter os combustíveis com preços, em média, inferiores em 10 cêntimos ao continente, continua em prática".

A Juventude Popular diz que "a estratégia do Governo Regional, e nomeadamente da Secretaria de Economia, de ter políticas de controlo dos preços dos combustíveis e de ter apoios dirigidos aos sectores onde a crise energética tem mais impacto, é a única forma de travar uma escalada de preços para as famílias e empresas".



Na mesma nota, a juventude liderada por Leandro Silva lembra os apoios em curso aos transportes colectivos de passageiros para travar aumentos dos passes e bilhetes, o subsídio aos táxis, o aumento do gás solidário de 20 para 25 euros, os apoios às frotas dos bombeiros e das instituições de solidariedade social e "a decisão do Secretário da Economia, José Manuel Rodrigues de alocar 9 milhões de euros para apoiar o funcionamento e transportes das empresas, no âmbito dos sistemas de incentivos do Instituto de Desenvolvimento Empresarial".

Para a JP, "esta é a melhor forma de mitigar o impacto do aumento dos combustíveis na economia e travar um aumento do custo de vida das famílias".

