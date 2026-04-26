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MIUT Starter encerra edição com mais de meia centena de atletas em prova

Paulo Macedo da ACD Jardim da Serra, lidera na passagem pela Ribeira Seca

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Foto arquivo MIUT 2025/ASPRESS

A prova MIUT Starter, a decorrer esta manhã, encerra a edição de 2026 do Madeira Island Ultra Trail. Mais de meia centena de atletas, em representação de 37 nacionalidades, partiram às 8h00 do centro do Porto da Cruz.

À passagem pelo posto de controlo da Ribeira Seca, a pouco mais de cinco quilómetros da meta instalada em Machico, o primeiro atleta a surgir foi Paulo Macedo, da ACD Jardim da Serra.

O percurso, com cerca de 17 quilómetros e um desnível positivo acumulado de 510 metros, termina junto ao Fórum Machico, com um tempo máximo de 3 horas e 30 minutos.

A corrida iniciou-se junto à linha de costa norte, seguindo até à Praia da Maiata, antes de entrar em caminhos e veredas em direcção ao sítio do Larano. A partir daí, os atletas integram o traçado do MIUT Legend, percorrendo a Vereda do Larano, um trilho de meia-altitude ao longo da arriba costeira.

Depois da passagem pela Boca do Risco, o trajecto desce até à Levada do Caniçal, culminando com a subida ao Pico do Facho, já antes da meta instalada na frente-mar de Machico.

Na edição de 2025 da distância curta (16 km), o italiano Andrea Rostan venceu a prova masculina com o tempo de 1:01.16, seguido do espanhol Nicolas M. Augustin e do também italiano Andreas Reiterer. No sector feminino, a espanhola Patricia P. Cornejo foi a vencedora, com 1:10.43, com a francesa Emile Brouard e a madeirense Carla Freitas a completarem o pódio.

Este domingo marca o segundo e último dia de competição, com a realização da quinta e derradeira prova. As cerimónias de entrega de prémios estão agendadas para o início da tarde, com o MIUT Legend e MIUT Advanced às 12h30, e o MIUT Marathon e MIUT Starter às 13h30, no Fórum Machico.

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