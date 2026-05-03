Presidente saúda GNR pelos 115 anos de existência e condena agressões a militares

O Presidente da República saudou hoje o esforço no cumprimento da missão da GNR que celebra 115 anos de existência e condenou as agressões a militares da GNR, referindo que são sinais de erosão numa sociedade democrática.

António José Seguro, que discursou na cerimónia que assinala hoje, no Porto, os 115 anos de existência da GNR, dirigiu-se aos militares valorizando a forma como garantem a segurança nacional, designadamente nos incêndios de agosto do ano passado, e lembrou que a existência de agressões a estes elementos é um sinal de erosão numa sociedade democrática.

O Presidente lembrou que agredir quem nos protege é fragilizar a sociedade e disse que era essencial o respeito pelo exemplo e pelo diálogo da GNR, porque a violência nunca é aceitável.

"Portugal sabe do vosso esforço no cumprimento da vossa missão", declarou.

António José Seguro afirmou que a GNR é uma força que soube manter-se com "firmeza a dedicar-se à proteção de Portugal", reconhecendo as funções de homens e mulheres pela capacidade de saber ouvir e no compromisso da lealdade à Constituição da República.

"A GNR deve continuar a dar o exemplo no rigor da segurança nacional. A missão da GNR distingue-se pelo seu lado humano e particularmente importante nas zonas despovoadas. Traduz-se numa presença efetiva em todo o território nacional através de programas de proximidade como o Programa 65 ou o Programa Escola Segura".

Seguro destacou a natureza versátil da GNR e também o papel predominante na prevenção da sinistralidade nas estradas de Portugal.

Assinalou ainda as atividades no controlo de fronteiras marítimas para o combate a ilicitudes.

O Presidente da República lembrou a prontidão decisiva para os incêndios e recordou que quando se deslocou ao terreno em contexto de incêndio no verão passado tornou-se claro que a capacidade do Estado depende destas forças.

A GNR nãe é apenas uma força de segurança, assegura os valores num mundo em constante mudança, disse.

Seguro congratulou-se pelo aumento do número de mulheres na GNR e que refletem o mérito e mais representatividade da sociedade portuguesa.