Presidente da República saúda libertação do cidadão luso-venezuelano

O Presidente da República de Portugal, António José Seguro, saudou ontem a libertação do cidadão luso-venezuelano Héctor Ferreira, após cerca de quatro anos de prisão.

Numa curta nota, Seguro "expressa a sua satisfação com a notícia da libertação do cidadão luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, que se encontrava detido, há quase 4 anos, na Venezuela", salienta.

O Chefe de Estado português "dirige os mais sentidos cumprimentos aos seus familiares e espera que os demais cidadãos portugueses ainda detidos na Venezuela nas mesmas circunstâncias, venham a ser também libertados em breve", salientou.