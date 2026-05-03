Como aderir às pulseiras ‘Estou Aqui – Adultos’?

A Polícia de Segurança Pública, por forma a garantir a segurança de adultos que, pelas mais variadas razões, possam sofrer alguma desorientação na via pública, criou a pulseira ‘Estou Aqui – Adultos’. Estas são dirigidas a pessoas que, em função da idade ou de patologia, possam ficar desorientadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente, na via pública.

O programa tem uma longevidade de dois anos, no fim dos quais deve haver um novo registo e levantamento de pulseira. O que se pretende é promover o encontro célere entre o adulto que se encontra perdido ou desorientado e os seus familiares ou cuidadores.

Nesse sentido, o pedido da pulseira pode ser feito tanto pelo próprio utilizador, através da opção Pedido pelo(a) Próprio(a), ou por um terceiro através da opção Pedido Instituição/Cuidador.

As pulseiras são constituídas por uma fita de tecido em cor mate e por uma chapa metálica com um código alfanumérico e a inscrição “Call/Ligue 112”.

Este é um programa gratuito, mas que carece de registo prévio. Após esse passo, basta dirigir-se a uma esquadra da PSP para proceder ao levantamento da pulseira.

A pulseira não possui GPS, nem dispositivo de emergência médica. O que acontece é que, quando uma pessoa está perdida ou desorientada, através da inscrição na chapa da pulseira, a PSP consegue aceder aos dados e contactar os cuidadores.