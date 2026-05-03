Donald Trump anuncia que Marinha americana vai escoltar navios presos no Estreito de Ormuz

A Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar na segunda-feira navios de países terceiros retidos através do Estreito de Ormuz, anunciou hoje Donald Trump na sua plataforma "Truth Social".

"Informámos esses países que iremos guiar os seus navios em segurança por estas vias navegáveis", escreveu o Presidente norte-americano, referindo-se a embarcações pertencentes a países "que não estão envolvidos" no conflito em curso com o Irão.

"Este processo, Projeto Liberdade, começará na manhã de segunda-feira, hora do Médio Oriente", acrescentou Donald Trump.

Também na "Truth Social", o Presidente disse que os Estados Unidos estavam a ter "discussões muito positivas" com o Irão, que "poderiam levar a algo muito positivo para todos".

"Os meus representantes estão a ter discussões muito positivas com o Irão, e estas discussões podem levar a algo muito positivo para todos", escreveu Donald Trump.

Um cessar-fogo está em vigor desde 08 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão e ataques de retaliação de Teerão na região, mas as negociações entretanto paralisaram.