Inter Milão garante final da Taça da Itália com reviravolta frente ao Como

O Inter Milão garantiu hoje a 16.ª final da Taça de Itália de futebol da sua história, com uma reviravolta na receção ao Como (3-2), que voltou a desperdiçar uma vantagem de dois golos frente aos 'nezzaruzzi'.

No mítico Giuseppe Meazza, o Como, que esta temporada tem sido a surpresa na Serie A, bem como na Taça de Itália, chegou a sonhar com a sua primeira final de sempre, mas, tal como já tinha acontecido no duelo para o campeonato, acabou por permitir a recuperação do Inter.

Em 12 de abril, o Como, a atuar em casa, também esteve a vencer por 2-0, mas acabou derrotado por 4-3.

Depois do 0-0 na primeira mão, o croata Baturina, aos 32 minutos, e francês Lucas Da Cunha, aos 48, deixaram caminho aberto para o Como marcar presença na final de Roma, mas a dupla Calhanoglu-Sucic acabou por 'salvar' a equipa do técnico romeno Chivu.

Calhanoglu 'bisou', aos 69 e 86 minutos, em lances com assistência de Susic, lançado no arranque da segunda parte, e foi mesmo médio croata a protagonizar a reviravolta, aos 89, desta vez com a ajuda do internacional turco.

O Inter, que tem praticamente a Serie A garantida, pode assim continuar a sonhar com a 'dobradinha' e com a primeira Taça de Itália desde 2023, que será a 10.ª da sua história.

Na final, o emblema de Milão vai encontrar Lazio ou Atalanta, que se defrontam na quarta-feira em Bérgamo, depois do 2-2 na primeira mão, em Roma.