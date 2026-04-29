Planeie e simule o pagamento de dívidas à Segurança Social

A Segurança Social permite simular o pagamento de dívidas em prestações antes da adesão a planos prestacionais.
Na rubrica ‘Explicador’ de hoje saiba como planear e simular a regularização das suas obrigações.
Os cidadãos e empresas com dívidas à Segurança Social podem simular, de forma antecipada, um plano de pagamento em prestações directamente no Portal da Segurança Social, antes mesmo de formalizarem o pedido.
A novidade surge no âmbito da modernização dos chamados Planos Prestacionais, um mecanismo que permite regularizar dívidas de forma faseada, mediante um acordo prévio com a Segurança Social.
Segundo a própria Segurança Social, em publicação nas redes sociais, estes planos destinam-se a situações em que “cidadãos e empresas em dificuldades financeiras possam cumprir os seus pagamentos de forma prestacionada”, evitando incumprimentos mais gravosos e permitindo uma gestão mais previsível das obrigações contributivas.
O que muda no Portal da Segurança Social
A Segurança Social introduziu novas funcionalidades no seu Portal. Entre as principais alterações agora disponibilizadas está a possibilidade de simulação antecipada do plano de pagamentos.
Na prática, o utilizador pode verificar previamente quantas prestações serão necessárias e qual o valor mensal a pagar, permitindo uma decisão mais informada antes da subscrição do acordo.
Segundo a Segurança Social, a nova funcionalidade pretende garantir que o contribuinte saiba “exatamente com o que contar quanto ao número de prestações e valores mensais”.
Além disso, foram também renovados os ecrãs de gestão dos planos prestacionais, com uma nova apresentação visual considerada mais clara e intuitiva.
A área de consulta passa a permitir um acesso mais simples ao estado dos planos activos, aos pagamentos já efectuados e aos montantes ainda em dívida.
A instituição sublinha ainda que o objectivo passa por reforçar a “transparência total”, com processos mais optimizados e menos margem para dúvidas por parte dos contribuintes.
Como pedir um plano prestacional
O pedido continua a ser feito através do Portal da Segurança Social Directa.
Para aceder, os utilizadores devem seguir o percurso:
Pagamentos e Dívidas > Valores a pagar à Segurança Social > Pagamentos > Pedir plano prestacional.
Antes da formalização, será agora possível realizar a simulação e perceber o impacto financeiro do acordo.
Uma solução para evitar incumprimentos
Os planos prestacionais são frequentemente utilizados por trabalhadores independentes, empresários em nome individual e empresas que, por dificuldades temporárias de tesouraria, não conseguem liquidar de imediato os valores em dívida.
Ao permitir o pagamento faseado, a Segurança Social procura facilitar a regularização voluntária das obrigações contributivas e reduzir situações de incumprimento prolongado.
A entidade refere que, com estas novas ferramentas, pretende assegurar que os contribuintes tenham “todo o apoio necessário para gerir as suas obrigações de forma informada e sem surpresas”.
A informação detalhada sobre esta funcionalidade está disponível no Portal da Segurança Social, bem como nos canais digitais oficiais da instituição, incluindo Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, onde são também divulgados tutoriais e esclarecimentos adicionais.