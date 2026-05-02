Festa portista alastra de dentro para fora do estádio

O Estádio do Dragão celebra de pé e com cânticos o 31.º título de campeão da principal liga portuguesa de futebol, reconquistado hoje pelo FC Porto após vitória diante do Alverca por 1-0, a duas jornadas do fim.

Os portistas começam agora a dirigir-se para a Alameda, espaço reservado à festa portista, enquanto os jogadores permanecem reunidos no relvado.

Por lá já passou, entretanto, o presidente André Villas-Boas, que fez questão de cumprimentar individualmente todos os elementos do plantel e equipa técnica, liderada por Francesco Farioli. De mãos dadas e com o estádio apenas iluminado pelas luzes das lanternas, todo o grupo rendeu homenagem ao malogrado Jorge Costa, num momento de comunhão e festa que se iniciou bem cedo e promete não ter hora para acabar.

Em quase todas as ruas adjacentes ao Dragão, num raio de vários quilómetros, eram visíveis os sinais da anunciada festa portista, com bandeiras penduradas nas janelas ou 'depositadas' nas varandas, cachecóis nas montras e camisolas, muitas, de diferentes épocas, no corpo daqueles que avançavam a pé para o palco do que se tornaria o melhor 31 da história do FC Porto.

À porta do Dragão, enquanto uns afinavam as gargantas - entre cânticos de apoio, na sua maioria, e alguns recados aos rivais -, outros iam 'molhando a palavra', num ambiente de festa que ganhava volume com a aproximação de um ou outro carro mais decorado, ou a identificação pelos adeptos de figuras do clube mais mediáticas.

Dentro e fora do estádio celebrou-se o golo do Famalicão no empate 2-2 com o Benfica, mas o momento serviu mais como aperitivo aos momentos seguintes ao apito inicial de David Rafael Silva.

Super Dragões e Coletivo, isoladamente ou em conjunto, foram puxando pelos presentes, mas o Dragão só acordou verdadeiramente quando Bednarek adiantou o FC Porto, de cabeça, aos 41 minutos.

Pouco depois, fechava o primeiro tempo e o estádio despediu-se dos jogadores aos saltos e a cantar uma só voz: "Eu quero o Porto campeão!"

Esta e vários outros temas foram entoados no segundo tempo pelos adeptos, que não esqueceram Frederico Varandas, presidente do Sporting, e, pela positiva, Jorge Nuno Pinto da Costa.

"O campeão voltou" foi o que mais se ouviu nos minutos finais do jogo com o Alverca, dando o mote a uma festa que se celebra dentro e fora do estádio.