Festa no Estádio do Marítimo marca consagração do título da II Liga

O CS Marítimo sagrou-se campeão da II Liga, esta sexta-feira, 1 de Maio, após vencer o Leixões por 3-2, em jogo da 32.ª jornada disputado no Estádio do Marítimo.

O ambiente de festa faz-se notar tanto no interior como no exterior do estádio, onde a conquista foi vivida de forma intensa, num cenário de celebração em torno da equipa verde-rubra.

Precisando apenas de um ponto, o Marítimo confirmou o título com uma vitória.

Veja as fotos do fotojornalista da ASPRESS, Rui Silva.