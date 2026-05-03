SANAS resgata turista ferido na Ponta de São Lourenço

Ao final da tarde de sábado, 2 de Maio, a embarcação de reserva da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada para efectuar o resgate de um homem, com cerca de 50 anos, de nacionalidade francesa, que apresentava um trauma no membro inferior direito ocorrido na Vereda da Ponta de São Lourenço.

O turista foi assistido por uma equipa de bombeiros e, após primeiros socorros, foi transbordado na marina do Dreams Madeira Resort de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde.

Este foi um serviço coordenado pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal.

O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

"O SANAS101 regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão", refere através de uma publicação nas redes sociais.