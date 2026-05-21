Qual é o contributo da literatura infantil para o desenvolvimento nas crianças?

A literatura infantil desempenha um papel profícuo no desenvolvimento nas crianças. Mais do que diversão, a literatura infantil contribui grandemente para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Especificamente em termos da linguagem, verifica-se que a criança ao ouvir e ao ler histórias alarga o seu vocabulário, melhora a compreensão verbal e desenvolve a aptidão de expressão oral, isto porque ao entrar em contacto com uma panóplia de narrativas aprende como estão organizadas as frases. Para além disso a criança consegue perceber ritmos diferenciados da linguagem e formas diversas de organização de ideias e pensamentos.

Já em termos cognitivos, a literatura infantil desperta a imaginação e o pensamento, graças às histórias com diferentes temáticas que levam a criança a explorar panoramas, a identificar problemas e possíveis decisões, aprimorando também a atenção, a memória a curto e a longo prazo e o raciocínio lógico.

Na verdade, a literatura infantil tem também grande impacto no campo emocional, uma vez que os livros ajudam a criança a reconhecer e lidar com seus sentimentos e com os outros dos seus pares. Por exemplo, uma criança pode equipar-se a uma personagem, pode identificar-se com ela, percebendo através das atitudes e comportamentos dessa personagem noções sobre o medo, a dúvida, a alegria, a empatia, a felicidade, a segurança, … Estas noções ajudam na sua inteligência emocional e inclusivamente na construção da sua própria identidade.

Outro contributo da literatura infantil para o desenvolvimento da criança diz respeito ao seu impacto no desenvolvimento moral, atendendo aos problemas, dilemas e consequências que advêm no teor das narrativas. Todas estas situações que são descritas nas narrativas fazem espoletar na criança uma grande reflexão sobre o que está correto e incorreto, levando-a a perceber melhor estas noções, de forma mais fácil.

Também a literatura infantil retrata valores, perspetivas culturais, modos de vida diferenciados e princípios e, como é óbvio, as histórias podem ensinar os valores da amizade, da cooperação, da entreajuda, do respeito, da aceitação e da diversidade, transportando a criança a compreender melhor o mundo e as relações com os outros.

Mais do que proporcionar à criança muita quantidade de livros lidos, há que ter em atenção a sua qualidade e a forma como a leitura é feita e os diálogos que se estabelecem em torno dessas histórias. Esse diálogo é imprescindível para a ampliação da sua compreensão e para o desenvolvimento da sua mente. O mais importante é escolher livros tendo em conta os aspetos textuais e extratextuais, que cativem a criança para ouvir ou ler.

Em suma, a literatura infantil é uma ferramenta basilar no desenvolvimento global da criança, dado o seu impacto e potencialidades nas competências linguísticas, emocionais, de pensamento e valores num único processo de aprendizagem. Por isso cabe a todos nós proporcionar um leque diferenciado de literatura infantil às nossas crianças de hoje, que serão os HOMENS de amanhã!