Realizado o 3.º e último sorteio digital do '+ Comércio Local' da CMF

A Câmara Municipal do Funchal realizou, hoje, 29 de Maio, o 3.º e último sorteio da 5.ª edição da iniciativa '+ Comércio Local', encerrando uma campanha que voltou a afirmar-se como um importante instrumento de dinamização da economia de proximidade no concelho.

Promovida pelo Município do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, a iniciativa consolidou a transição para um modelo totalmente digital, através da aplicação Funchal Munícipe e da plataforma do Cartão do Munícipe, reforçando a modernização, a acessibilidade e a simplicidade na participação dos consumidores.

Segundo nota à imprensa, neste último sorteio da 5.ª edição do '+ Comércio Local', foram contemplados 23 premiados, num total de 5.750 euros. Este valor resulta da atribuição dos 20 prémios previstos nas normas de participação, acrescidos de mais 3 cupões adicionais sorteados nesta fase final, de forma a colmatar os cupões anteriormente considerados não elegíveis.



No conjunto da edição de 2026, a iniciativa distribuiu 60 prémios, num montante global de 15.000 euros, envolvendo 208 estabelecimentos comerciais distribuídos por todas as freguesias do concelho, confirmando a forte adesão do tecido económico local.

Os prémios deverão ser utilizados exclusivamente nos estabelecimentos aderentes até ao dia 31 de Julho.

Poe fim, refere que, ao longo desta edição, a iniciativa consolidou-se como um instrumento eficaz de dinamização da actividade comercial, promovendo a circulação de consumo no tecido empresarial local e reforçando a ligação entre o Município, os comerciantes e os munícipes.