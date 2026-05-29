António Lobo Antunes homenageado em mural de 21 metros de altura em Benfica (C/FOTO)

O artista urbano Edis One está por estes dias a terminar um mural de grande escala de homenagem ao escritor António Lobo Antunes, em Benfica, bairro de Lisboa onde o autor de "Memória de Elefante" nasceu e cresceu.

O mural está a ser pintado na empena de um prédio de habitação acessível recentemente construído pela Junta de Freguesia de Benfica, parceira da iniciativa, na Rua André de Resende, perto da esquadra da PSP. O edifício tem 21 metros de altura.

O mural de homenagem a António Lobo Antunes retrata uma criança, vestida como um astronauta, sentada num baloiço a ler um papel, "numa metáfora da imaginação, da descoberta e da construção de pensamento", de acordo com a assessoria de imprensa do artista.

Ao lado está o rosto de António Lobo Antunes, "representado quase como uma memória viva, presença silenciosa que acompanha a nova geração".

A pintura inclui ainda elementos frequentemente presentes nas obras de Edis One, como padrões inspirados no azulejo português, natureza orgânica, animais e fragmentos urbanos, "numa linguagem visual que mistura realismo, abstração e desconstrução arquitetónica".

Esta obra, "mais do que um retrato, pretende refletir sobre o legado cultural, a importância da escrita e da memória coletiva nas cidades contemporâneas", com a criança a representar o futuro e António Lobo Antunes "a simbolizar a herança intelectual e emocional deixada à sociedade portuguesa".

Este mural faz parte da série "Broken Cities" de Edis One, na qual o artista "cruza [tanto em murais como em telas] memória, infância, identidade e património cultural português, através de uma narrativa visual profundamente emocional e simbólica".

A Junta de Freguesia de Benfica entregou em abril a Chave de Honra à família de António Lobo Antunes, numa homenagem ao escritor que morreu em março, aos 83 anos, assinalando desta forma a sua ligação ao território.

Ainda em vida, o escritor doou mais de 30 mil títulos da biblioteca pessoal, incluindo manuscritos originais, notas de trabalho e documentos pessoais, que vão constar da futura Biblioteca de Benfica - António Lobo Antunes, que deverá ser inaugurada em breve, na Avenida Gomes Pereira, constituindo a 19.ª biblioteca municipal da cidade de Lisboa.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda. Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

A República Portuguesa condecorou o autor de "Fado Alexandrino" com a grã-cruz da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade. França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008. Foi Prémio Camões em 2007.

Morreu em 05 de março, aos 83 anos, tendo a Junta de Freguesia de Benfica decretado três dias de luto local em sua memória.