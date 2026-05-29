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Bombeiros realizam simulacro de incêndio em infantário no Funchal

Exercício decorreu no Infantário Dona Olga de Brito e simulou fogo na sala de educação física com duas vítimas

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Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio no Infantário Dona Olga de Brito, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o exercício simulou um incêndio na sala de educação física da instituição, cenário que provocou duas vítimas no âmbito do simulacro. Para a ocorrência foram mobilizados um veículo pesado, uma ambulância e sete operacionais da corporação, numa acção destinada a testar a capacidade de resposta e os procedimentos de evacuação e socorro em contexto escolar.

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