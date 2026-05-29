Bombeiros realizam simulacro de incêndio em infantário no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio no Infantário Dona Olga de Brito, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o exercício simulou um incêndio na sala de educação física da instituição, cenário que provocou duas vítimas no âmbito do simulacro. Para a ocorrência foram mobilizados um veículo pesado, uma ambulância e sete operacionais da corporação, numa acção destinada a testar a capacidade de resposta e os procedimentos de evacuação e socorro em contexto escolar.