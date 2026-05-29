Missa por José Luiz da Silva hoje na igreja do Carmo no Funchal

Realiza-se hoje o funeral de José Luiz da Silva, em Joanesburgo, a partir das 12 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Brentwood Park, Benoni, localidade onde reside uma expressiva comunidade madeirense na África do Sul.

A despedida a José Luiz da Silva, antigo colaborador do DIÁRIO de Notícias da Madeira e colaborador do JM, também irá ser feita no Funchal, nomeadamente na Igreja do Carmo, também hoje, sexta-feira, às 18h30, onde um grupo de amigos se juntará para homenagear um dos maiores defensores da comunidade madeirense além-fronteiras.