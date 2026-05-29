Helena Leal destaca importância da prevenção e literacia em saúde nas comemorações do Dia Mundial Sem Tabaco

O Município do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, promoveu esta sexta-feira, 29 de Maio, na Sala da Assembleia Municipal, uma mesa redonda integrada nas comemorações do Dia Mundial Sem Tabaco, reunindo profissionais de saúde, entidades parceiras e representantes da comunidade. A iniciativa, com o lema 'Planeta Sem Tabaco - Um desafio de e para todos', teve como objectivo promover a literacia em saúde, a prevenção e a sensibilização da população para os riscos do tabagismo, incentivando a cessação tabágica.

Segundo nota à imprensa, a sessão de abertura foi presidida pela vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, que destacou a importância de um trabalho em rede na promoção da saúde, envolvendo instituições, escolas, famílias, profissionais de saúde e a comunidade, perante um problema que continua a representar uma das maiores ameaças à saúde pública.

A autarca salientou que o tabagismo continua a representar um importante problema de saúde pública, associado a diversas doenças respiratórias, cardiovasculares e oncológicas.

Helena Leal sublinhou a necessidade de investir na educação para a saúde desde cedo, capacitando crianças e jovens com informação credível e espírito crítico para a adoção de escolhas mais saudáveis. Neste contexto, recordou que a prevenção continua a ser uma das ferramentas mais eficazes para reduzir o consumo de tabaco e evitar novas dependências.

Numa referência ao tema definido este ano pela Organização Mundial da Saúde, 'Desmascarando o Apelo - Combatendo a Dependência da Nicotina e do Tabaco', a vereadora alertou para as estratégias utilizadas para atrair novos consumidores, especialmente entre os mais jovens, defendendo a importância de continuar a informar, sensibilizar e apoiar quem pretende deixar de fumar.

A responsável aproveitou ainda a ocasião para reconhecer o trabalho desenvolvido pelas entidades e profissionais que actuam na área da prevenção e da cessação tabágica, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em continuar a promover iniciativas de promoção da saúde, prevenção da doença e intervenção comunitária, contribuindo para que a cidade do Funchal continue a afirmar-se como uma cidade promotora de longevidade e, acima de tudo, como um espaço onde os nossos munícipes possam viver com mais qualidade de vida, mais saúde e acima de tudo, que possam ser sempre felizes.

A anteceder a mesa redonda, teve lugar na Praça do Município uma ação de sensibilização junto ao insuflável 'Sistema Respiratório', dirigida a alunos e dinamizada pela médica Nivalda Pereira, do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o objectivo de promover a literacia em saúde e sensibilizar os mais jovens para os riscos associados ao consumo de tabaco.