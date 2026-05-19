Pizzi considera que Ricardo Horta "merecia" ser convocado

O antigo internacional português Pizzi considerou hoje o avançado Ricardo Horta um "grandíssimo jogador" que "merecia" fazer parte da convocatória da seleção portuguesa de futebol que disputará o Mundial2026 a partir do próximo mês.

Ricardo Horta, que representa o Sporting de Braga, foi uma das ausências mais notadas no lote de 27 futebolistas convocados para representar Portugal no campeonato do Mundo e Pizzi manifestou a sua discordância, ainda que respeitando a decisão do selecionador de Portugal, Roberto Martínez.

"O Ricardo é um grande amigo e obviamente vou ser muito suspeito em falar dele - acho que é um grandíssimo jogador, com muita qualidade que na minha opinião sim, merecia, mas temos de respeitar a decisão do selecionador, é ele quem nos vai comandar a todos e aos jogadores selecionados para termos um grande Mundial e festejarmos. Acredito que as escolhas foram feitas da melhor maneira e que, no final, Portugal vai conseguir", disse o antigo médio, recentemente retirado, à margem do lançamento do livro 'Nunca fui apenas eu', do ex-futebolista e empresário José Eduardo Sampaio.

Pizzi, que pôs termo à sua carreira profissional no passado sábado, mostrou-se solidário com o amigo e antigo companheiro de equipa, com quem revela já ter conversado.

"Já tive oportunidade de falar com ele, como é óbvio. Falamos, se não todos os dias, em quase todos, por isso tive o cuidado de lhe mandar uma mensagem, dizer-lhe que é um grande jogador, para levantar a cabeça e que o futebol não é só isto, há muita coisa além da seleção e o que ele tem demonstrado no seu clube e no dia a dia demonstra a sua qualidade enquanto jogador e ser humano", enalteceu.

Pizzi, que representou o Benfica entre 2014 e 2022, optou por não comentar a possível mudança no comando técnico dos 'encarnados', preferindo aguardar por novidades relativamente a esse tema.

"Não cabe a mim responder, não sou presidente do Benfica. Cabe à direção e a toda a gente que está a trabalhar nesse caso, se estiver a trabalhar - não sei se José Mourinho vai sair", concluiu o antigo atleta, de 36 anos, que esta temporada representou o Estoril Praia.