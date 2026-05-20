Irão avisa que um regresso à guerra trará "muito mais surpresas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou que o Irão acumulou conhecimento militar nos confrontos anteriores e avisou que um regresso à guerra trará "muito mais surpresas". Araghchi afirmou ainda que as forças iranianas foram as primeiras a abater um F-35, o caça de quinta geração mais avançado dos EUA.

As declarações surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter afirmado, a 18 de Maio, que esteve a uma hora de ordenar novos ataques ao Irão, mas que acabou por recuar, citado pela Fox News.

O vice-presidente JD Vance confirmou que os EUA estão "prontos para agir" caso as negociações falhem, sublinhando que não haverá qualquer acordo que permita ao Irão possuir armas nucleares. Vance disse acreditar que o Irão quer chegar a um entendimento, descrevendo os progressos nas negociações como significativos.