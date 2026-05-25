IASaúde já apoiou mais de 520 residentes em Santana

Mais de 520 pessoas de Santana já recorreram às medidas dirigidas à natalidade, saúde visual e saúde oral, promovidas pelo IASaúde. Os números foram avançados no dia em que se assinala o 191.º aniversário do concelho.

Dos primeiros dias de vida à terceira idade, a população de Santana dispõe de vários apoios na área da saúde promovidos pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde. Segundo nota à imprensa, desde 2019, foram emitidos mais de 200 cartões 'Kit Bebé'. "Esta medida permite às famílias da Região encarar os primeiros meses de vida do bebé com maior tranquilidade, reduzindo o peso financeiro das despesas essenciais de saúde durante o período mais sensível da vida de uma criança", indica.

Quanto ao programa '+Visão', "garante uma comparticipação imediata de 150 euros na aquisição de óculos graduados, nas óticas aderentes da RAM. Este apoio abrange dois grupos distintos da população e, em Santana, apoiou mais de 90 crianças e jovens, bem como mais de 170 idosos".

Por fim, o '+Sorriso', lançado em 2023, veio completar este conjunto de apoios, desta vez na área da saúde oral. Dirigido a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, este programa permite a comparticipação imediata na colocação de aparelhos fixos e/ou removíveis. Em Santana foram apoiadas mais de 40 crianças e jovens.