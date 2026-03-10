Funchal instala Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação

Realizou-se esta segunda-feira, 9 de Março, no Salão Nobre, a cerimónia de instalação do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação para o quadriénio 2025-2029, numa sessão presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Este órgão consultivo do Município, que reúne diferentes instituições e entidades com o objetivo de contribuir para a definição e implementação de políticas municipais nesta área, será presidido pela vereadora com o pelouro da Igualdade, Helena Leal.

Durante a sessão de tomada de posse dos conselheiros, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, começou por agradecer a disponibilidade das entidades que integram este órgão, sublinhando a importância do seu contributo para o trabalho do município.

Segundo o autarca, a criação do conselho reforça a capacidade da autarquia para desenvolver políticas públicas mais eficazes no combate à discriminação e na promoção da igualdade de género, bem como na prevenção da violência de género.

“Quando queremos desenvolver uma verdadeira política municipal, sobretudo numa área tão sensível como a igualdade de género e o combate à discriminação, é fundamental contar com instituições e pessoas qualificadas que possam contribuir para a definição das políticas e para a intervenção do município”, afirmou.

Segundo nota à imprensa, Jorge Carvalho reforçou ainda que a promoção da igualdade e do respeito pela diversidade deve assentar numa lógica formativa e preventiva, valorizando uma sociedade baseada no respeito por todas as pessoas, independentemente das suas opções ou condições.

O autarca terminou agradecendo o contributo significativo que os conselheiros possam dar para que, no município do Funchal, a dignidade da pessoa humana e a salvaguarda dos direitos fundamentais estejam sempre garantidas e respeitadas.