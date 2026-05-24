Bernardo Silva despede-se do Manchester City com guarda de honra e lágrimas

O internacional português Bernardo Silva realizou hoje o último jogo pelo Manchester City, diante do Aston Villa, sendo agraciado com uma guarda de honra dos companheiros e dos adversários, na derradeira jornada da Liga inglesa de futebol.

Estavam decorridos 56 minutos quando o 'criativo' luso foi rendido pelo croata Mateo Kovacic, deixando o relvado do Estádio Etihad em lágrimas e sendo cumprimentado por todos os jogadores do City e também dos 'villans' que lhe concederam uma guarda de honra.

A saída emocionada de campo foi ainda mais emotiva quando o técnico Pep Guardiola, também ele a realizar o seu último encontro à frente dos 'citizens', dispensou um forte e sentido abraço ao capitão, que, ao longo dos nove anos no clube, foi um dos jogadores preferidos do catalão, como o próprio treinador assumiu diversas vezes.

Bernardo Silva, que completa 32 anos em agosto, cumpriu nove épocas no City, somando 459 jogos e 76 golos desde que o emblema inglês o contratou ao Mónaco, em 2017.

Neste período, conquistou 19 troféus pelos 'citizens': venceu por seis vezes a Premier League, inclusive o inédito 'tetra' (2021 a 2024), cinco Taças da Liga inglesa, três Taças de Inglaterra, três Supertaças inglesas, um Mundial de clubes e a primeira e única Liga dos Campeões da história do clube.

Minutos depois, também John Stones teve direito a igual despedida, ele que vai igualmente deixar o City, ao fim de 10 anos. Após abandonar o relvado, sentou-se ao lado de Bernardo Silva, chorando com o amigo português, que deu a um dos seus cães o nome próprio do defesa inglês.