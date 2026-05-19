Sancha de Campanella agraciada com Medalha de Honra da Ordem dos Advogados

No âmbito das Comemorações do Dia do Advogado, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados decidiu atribuir no presente ano a Medalha de Honra, à advogada, docente e deputada Sancha de Campanella, por esta contribuir de "forma relevante para a dignidade da Advocacia Portuguesa e para o prestígio da Ordem". A entrega do galardão ocorreu na tarde desta terça-feira, por ocasião da Cerimónia Solene do Dia do Advogado, na EXPONOR, em Matosinhos. A cerimónia foi presidida pelo bastonário João Massano.

Através de um comunicado de imprensa, Sancha de Campanella refere que "a advocacia é mais do que uma profissão, é um compromisso com a Justiça e com o Estado de Direito, mas sobretudo com a dignidade humana”.

"Receber a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados é um reconhecimento que partilho com todos os que, ao longo dos anos, me acompanharam nesta missão. À minha família, à Ordem, desde o Sr. Bastonário, ao Conselho Regional da Madeira e ao Conselho de Deontologia, aos colegas, à comunicação social e a todos os que tornaram este percurso possível", referiu, acrescentando "a todos, o meu profundo agradecimento".

A Medalha de Honra da Ordem dos Advogados, é o galardão "destinado a distinguir os/as advogados/as que, pelo seu mérito, honorabilidade e modo de exercício da profissão, tenham contribuído relevantemente para a dignidade e prestígio da advocacia, ou que, pelo exercício empenhado de funções ao serviço da Ordem dos Advogados portugueses, nomeadamente no âmbito dos seus órgãos, tenham contribuído relevantemente para o reforço e prestígio da Ordem e (…) que tenham prestado serviços relevantes na defesa do Estado de Direito ou à advocacia", explica a nota.

Sancha de Campanella integrou a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, no triénio 2020/2022. Em 2023, foi agraciada, em Brasília, com o título de 'Doutor Honoris Causa' conferido pela Faculdade de Educação da UNISCECAP. Recebeu o Diploma de Honra de Mérito Jurídico, outorgado pela Colegiatura da Ordem da Advocacia Colombiana – Capítulo Brasil e a Distinção 'Mulheres Líderes do Ano' outorgada pelo conselho directivo da Internacional Legal Bar & Professionals Association, instituição sediada em Londres.

Já em 2024, a advogada recebeu o título honorífico de 'Chanceler', da Grã-Cruz da Ordem de Mérito Cívico e Cultural, condecoração oficializada pelo Governo da República Federativa do Brasil e outorgada pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, instituição incumbida da outorga desta comenda, pelo Ministério de Educação e Cultura Brasileiro. Soma agora uma nova distinção em território nacional.