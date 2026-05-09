Capitania cancela avisos de vento forte e agitação marítima na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informou hoje que foram cancelados os avisos de vento forte e de agitação marítima forte emitidos anteriormente para a Região, na sequência de informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos para a orla marítima do arquipélago da Madeira, agora sem efeito, vigoravam até às 18 horas deste sábado.

Capitania prolonga aviso de vento e agitação marítima forte na Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento e agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

Apesar do levantamento dos avisos, a autoridade marítima recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que mantenham as devidas precauções, de forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

A Capitania alerta ainda para a necessidade de assegurar condições de segurança na circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais, bem como na prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas rochosas.