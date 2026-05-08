Dançando com a Diferença leva ‘Este Mundo’ a Bruxelas

A companhia Dançando com a Diferença apresenta, hoje, em Bruxelas o espectáculo ‘Este Mundo’, de Bouchra Ouizguen.

A companhia, conforme nota à imprensa, sobe ao palco às 20h no Kunstenfestivaldesarts, um festival internacional anual de artes performativas que integra na sua programação artistas consagrados e emergentes de todo o mundo.

Depois de uma estreia absoluta a 9 de Abril, no DDD – Festival Dias da Dança, em Serralves, a criação seguiu para a capital europeia, onde será apresentada nos dias 8, 9, 10 e 11 de Maio.

No entanto, restam apenas alguns bilhetes para as sessões dos dias 9 e 10, onde será possível ver a obra da coreógrafa marroquina Bouchra Ouizguen, interpretada pela Dançando com a Diferença.

‘Este Mundo’ integra as comemorações dos 25 anos da Dançando com a Diferença. Segundo Henrique Amoedo, trata-se de uma obra que “transita entre o íntimo e o universal”.

O director artístico, citado em nota à imprensa, explica ainda que “a vivência do contacto próximo com a natureza e o despertar sensorial profundo – nos inúmeros momentos em que o processo criativo ocorreu fora do estúdio de dança –constituíram um processo de exploração ativa e não meramente observacional”.

Amoedo destaca ainda que “o autocuidado, a autonomia e a autorresponsabilização também permearam o processo criativo”, numa obra que explora as interseções entre cultura, corpo e inclusão, contribuindo para o enriquecimento da dança contemporânea inclusiva.

Sinopse – ‘Este Mundo’

“Este Mundo é uma criação centrada no gesto, na respiração e na qualidade de presença. Os movimentos constroem-se a partir de figuras simples, inspiradas pelos elementos – ar, luz, calor, peso e estabilidade – e desenvolvem uma sucessão de situações em vez de uma narrativa linear. O som e a luz acompanham os corpos sem os ilustrar, deixando ao espectador um espaço de observação e escuta.

Cada intérprete traz a sua singularidade e a sua forma única de habitar o movimento. Certas diferenças corporais enriquecem o diálogo entre os corpos e transformam cada gesto em linguagem viva e em poesia. Bárbara explora a leveza, Sofia a verticalidade, Sara o calor e a energia, Telmo o peso e a estabilidade, Joana a suspensão e o equilíbrio.

A dramaturgia constrói-se a partir destes estados, numa atenção constante ao que circula entre os corpos, a respiração e a luz. O meu próprio percurso inscreve-se neste processo: disponibilidade para o jogo, escuta e presença no instante.

Este Mundo é uma travessia, da sombra para uma claridade frágil, do tumulto para um silêncio habitado. A lentidão torna-se força, a suavidade torna-se coragem e cada singularidade torna-se luz. O espectador é convidado a observar, sentir e habitar o tempo connosco.

Cada gesto, cada respiração, cada silêncio conta tanto quanto o próprio movimento. É um espaço de poesia e de jogo, onde a experiência partilhada se sobrepõe à performance, onde a diversidade dos corpos se torna força e beleza.

Este Mundo não é apenas um espetáculo: é um lugar vivo, habitado, onde a poesia nasce da atenção ao outro, a si mesmo e ao mundo.” – Bouchra Ouizguen