Funchal aponta interculturalidade e respeito pela diversidade

A Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento terminou, ontem, com a conferência Práticas de Diálogo Intercultural numa Sociedade Globalizada', que decorreu na sala da Assembleia Municipal do Funchal. A segunda edição desta iniciativa visou o reforço da interculturalidade, respeito pela diversidade e o fomento do diálogo enquanto pilares essenciais para uma sociedade mais inclusiva e coesa.

A conferência de encerramento contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho. "Com a realização desta segunda edição, a CMF reafirma o seu compromisso público na promoção de uma cidade aberta, inclusiva e multicultural, reconhecendo a diversidade cultural como uma valor essencial para o diálogo, coesão social e desenvolvimento do concelho", indica nota à imprensa.

Ao longo de uma semana foram várias as iniciativas da Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, visando o reforço da interculturalidade, respeito pela diversidade e o fomento do diálogo enquanto pilares essenciais para uma sociedade mais inclusiva e coesa.

