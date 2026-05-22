Abril mais quente e menos chuvoso no topo da Madeira

Os dados meteorológicos para o mês de Abril de 2026, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e cedidos pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P.), apontam para mais calor e menos chuva do que o normal para o quarto mês do ano. Em baixo fica o resumo:

Temperatura do ar

No mês de abril, a temperatura média do ar mais elevada foi registada na estação do Funchal/Observatório (18,4 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (CFM), com 7,5 °C.

Comparativamente à normal climatológica para o mês de abril, as estações com série de dados suficiente para esta análise apresentaram, de um modo geral, valores próximos dos de referência. Destacou-se a estação do Chão do Areeiro, com uma temperatura média de 8,2 °C, superior em cerca de 0,8 °C à respetiva normal climatológica.

Relativamente às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação do Lugar de Baixo (31,0 °C, no dia 20) e a temperatura mínima absoluta na estação do Pico do Areeiro (CFM), com -2,8 °C no dia 8.

Precipitação

No mês de abril, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Pico do Areeiro (CFM), com 140,0 mm, seguido do Chão do Areeiro, com 122,6 mm. Em contraste, o valor mensal mais baixo ocorreu na estação da Selvagem Grande, com 2,1 mm.

Comparativamente à normal climatológica para o mês de abril, a precipitação apresentou valores inferiores aos de referência na maioria das estações com dados disponíveis, destacando-se o Chão do Areeiro, onde se registaram 122,6 mm face aos 166,6 mm da normal climatológica.

Relativamente ao número de dias com precipitação, a estação de Santana destacou-se com 19 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm. Para precipitação igual ou superior a 1,0 mm, os valores mais elevados foram observados nas estações de Santana e Santo da Serra, ambas com 12 dias.

No que respeita à precipitação igual ou superior a 10,0 mm, o valor máximo foi de 4 dias, registado nas estações de Santana e do Pico do Areeiro. Para limiares mais elevados, destacaram-se as estações do Chão do Areeiro, Pico do Areeiro e Santo da Serra, com 2 dias com precipitação igual ou superior a 20,0 mm. Relativamente à precipitação igual ou superior a 30,0 mm, os valores mais elevados foram registados nas estações do Chão do Areeiro e do Pico do Areeiro, ambas com 2 dias.

Humidade relativa do ar

No mês de abril, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 58%, na estação da Quinta Grande, e 89%, na estação do Santo da Serra. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar foi registado na estação da Quinta Grande, com 2% no dia 4, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 9 estações, em diferentes dias do mês.

Vento

No mês de abril, entre as estações meteorológicas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 30,4 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte, com 4,9 km/h. A rajada máxima do vento foi registada na estação do Chão do Areeiro, atingindo 125 km/h no dia 8.

Insolação

Em abril, registaram-se 221,5 horas de Sol descoberto na estação de Santa Catarina/Aeroporto, 205,5 horas na estação do Funchal/Observatório e 187,6 horas no Porto Santo/Aeroporto.

Água do mar

No mês de abril, a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha (Funchal), foi de 17,8 °C. A temperatura média diária mais elevada foi registada no dia 27, com 18,0 °C, enquanto a mais baixa (17,6 °C) ocorreu nos dias 15, 16, 23 e 24 de março.