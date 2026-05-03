Alemanha exige a reabertura do estreito de Ormuz

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, exigiu hoje, durante uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, que o Irão reabra o estreito de Ormuz e renuncie ao programa de armas nucleares.

"Salientei que a Alemanha apoia uma solução negociada", indicou Wadephul numa mensagem publicada na sua página da rede social X.

O governante referiu ainda que, como aliado próximo dos Estados Unidos da América (EUA), entende que o Irão deve renunciar completamente às armas nucleares e abrir imediatamente o estreito de Ormuz, tal como também exigiu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

As autoridades iranianas apresentaram aos EUA uma proposta de nove pontos para "terminar a guerra" em 30 dias, informou a agência de notícias Tasnim, dependente da Guarda Revolucionária iraniana.

Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de dois meses, mas a resposta de Teerão visa resolver o conflito no prazo de um mês, com pontos-chave como as garantias de não-agressão, a retirada das forças norte-americanas das proximidades do Irão, o fim do bloqueio naval e a libertação de bens iranianos congelados.

A proposta inclui ainda o pagamento de indemnizações, o levantamento das sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a implementação de um novo mecanismo para o estreito de Ormuz, segundo a Tasnim.

O Irão aguarda agora a resposta oficial dos Estados Unidos a esta proposta, que foi transmitida através de países mediadores.