Arrendar casa na Madeira já chega aos 16,7 euros/m2

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira "subiram 11,4% em Abril face ao mesmo mês do ano anterior", segundo o índice de preços do idealista. "Arrendar casa na região tinha um custo mediano de 16,7 euros por metro quadrado (euros/m²)" no mês passado, frisa, "atingindo assim um novo máximo histórico. Em termos trimestrais, a subida foi de 5,6%".

De acordo com o portal imobiliário, "no Funchal, o preço do arrendamento subiu 10,3% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 17,4 euros, o valor mais alto registado. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 8,8%", sendo certo que "a nível nacional, o preço do arrendamento da habitação desceu 2,7% nos últimos doze meses, situando-se em 16,4 euros/m2".

Funchal é a segunda na subida e no valor

Não sendo novidade, o certo é que "o preço das casas para arrendar aumentou em 9 das 13 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, tendo descido nas restantes quatro. As maiores subidas anuais registaram-se em Faro (10,6%), Funchal (10,3%), Ponta Delgada (9,7%) e Setúbal (9,3%). Seguem-se Leiria (8,9%), Évora (5,8%), Santarém (4,5%), Coimbra (4%) e Aveiro (3,3%). Em sentido contrário, registaram-se descidas anuais no Porto (-6,6%), Braga (-3,5%), Viseu (-2,7%) e Lisboa (-1,7%)".

Quanto ao preço, "Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar casa", com um valor "mediano de 22 euros/m2, seguida do Funchal (17,4 euros/m2) e do Porto (16,6 euros/m2). Logo depois surgem Faro (14,9 euros/m2), Setúbal (13,7 euros/m2) e Coimbra (12,7 euros/m2). Seguem-se Évora (12,2 euros/m2), Aveiro (11,6 euros/m2) e Ponta Delgada (11,6 euros/m2). No segmento intermédio encontram-se Braga (10,4 euros/m2), Leiria (9,5 euros/m2) e Santarém (9,3 euros/m2). A cidade mais económica continua a ser Viseu (7,6 euros/m2)".

Madeira em terceiro na subida e em segundo no valor

Refere o idealista que "nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 12 dos 20 distritos e ilhas analisadas, tendo descido nos restantes nove", com a maior subida anual a registar-se "em Bragança (51,3%), seguida da ilha de São Miguel (16,3%), ilha da Madeira (10,8%), Beja (10,5%), Castelo Branco (9,1%) e Santarém (9,1%). Registaram-se ainda aumentos em Viana do Castelo (6,6%), Setúbal (6,3%), Évora (6,2%), Aveiro (5,9%), Leiria (3,4%) e Vila Real (2,7%)".

E em sentido contrário, "as maiores descidas anuais observaram-se na Guarda (-17,6%), Portalegre (-7,8%), Coimbra (-6,6%), Porto (-5,6%), Viseu (-3,7%), Lisboa (-1,8%) e Braga (-0,8%). Já em Faro (-0,4%), os preços mantiveram-se estáveis".

Novamente, seguindo o padrão, "o distrito de Lisboa lidera o ranking dos territórios mais caros para arrendar casa, com um preço mediano de 20,2 euros/m2, seguido pela ilha da Madeira (16,6 euros/m2) e por Faro (15,2 euros/m2). Logo depois surgem Porto (15 euros/m2) e Setúbal (14,7 euros/m2). Com valores iguais ou acima dos 10 euros/m2 encontram-se ainda Coimbra (12 euros/m2), ilha de São Miguel (12 euros/m2), Évora (12 euros/m2), Beja (10,5 euros/m2), Braga (10,5 euros/m2), Aveiro (10,4 euros/m2) e Leiria (10,1 euros/m2)".

E no segmento intermédio "surgem Viana do Castelo (9,6 euros/m2), Santarém (9,2 euros/m2), Bragança (8,5 euros/m2), Vila Real (8,3 euros/m2) e Castelo Branco (8,2 euros/m2)", sendo que "os territórios mais económicos continuam a ser Viseu (7,4 euros/m2), Portalegre (6,6 euros/m2), Guarda (6,1 euros/m2)", onde se podia alugar três casas pelo preço de uma na Madeira.

Ilhas a disparar

Nos últimos 12 meses, "os preços das casas para arrendar subiram em três das sete regiões portuguesas analisadas, desceram em três e mantiveram-se estáveis numa. As maiores subidas anuais registaram-se na Região Autónoma dos Açores (19,1%), seguida da Região Autónoma da Madeira (11,4%) e do Alentejo (7,2%). Já no Centro (-0,1%) e no Algarve (-0,4%), os preços mantiveram-se estáveis. Em sentido contrário, verificaram-se descidas anuais no Norte (-6,3%) e na Área Metropolitana de Lisboa (-1,6%)".

E conclui, novamente sem surpresa, que "a Área Metropolitana de Lisboa mantém-se como a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 19,6 euros/m2, seguida pela Região Autónoma da Madeira (16,7 euros/m2) e pelo Algarve (15,2 euros/m2). Logo depois surgem o Norte (13,8 euros/m2) e o Alentejo (12,1 euros/m2). As regiões mais acessíveis continuam a ser a Região Autónoma dos Açores (11,3 euros/m2) e o Centro (10,3 euros/m2)".