Idosa morre numa colisão rodoviária em Famalicão que causou ainda seis feridos

Uma mulher de 87 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas esta madrugada numa colisão rodoviária na Avenida de Santiago de Gavião (EN14), freguesia de Gavião, concelho de Famalicão (Braga), disse fonte dos bombeiros famalicenses.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses adiantou que o alerta foi dado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à 01:01, e que da colisão resultou "um morto do sexo feminino com 87 anos, dois feridos graves e quatro feridos ligeiros".

"Um dos feridos graves foi levado por uma ambulância SIV [Suporte Imediato de Vida) de Santo Tirso, outro ferido grave foi levado para o Hospital de Braga e outros quatro feridos ligeiros foram levados para o Hospital de Famalicão", adiantou a mesma fonte dos bombeiros.

A colisão ocorreu entre uma ambulância de Transportes de Doentes Não Urgentes e uma viatura de ligeiros na Avenida de Santiago de Gavião, na Estrada Nacional 14 (EN14), na freguesia de Gavião, no concelho de Famalicão, distrito de Braga.