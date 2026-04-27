Nacional ainda precisa de mais seis pontos para a manutenção na I Liga?

O Nacional tem dado passos importantes para alcançar a manutenção na I Liga. Ainda no sábado foi vencer a Tondela, afastando praticamente o cenário de descida directa. Nos últimos quatro jogos, os alvinegros somaram nove pontos, desempenho esse que deixa a equipa de Tiago Margarido muito mais perto de garantir a permanência no principal escalão do futebol português. Neste momento, após a 31.ª jornada, o Nacional é 14.º classificado, com 31 pontos. Mas será que ainda precisa mesmo de mais seis pontos para garantir a manutenção?

Comecemos as contas em relação ao 17.º lugar, de descida directa. O Tondela está a 10 pontos do Nacional, mas tem ainda um jogo em atraso. Portanto, em teoria os beirões ainda podem chegar aos 33 pontos (somam 21 agora), mas teriam de vencer todos os jogos (Sporting, Casa Pia, Moreirense e Arouca). Portanto, mesmo que matematicamente a questão não esteja ainda arrumada, a verdade é que o Tondela, na verdade, praticamente nenhumas hipóteses tem de alcançar o Nacional na tabela classificativa. Recorde-se que o AFS, ‘lanterna vermelha’, já está despromovido.

Logo a descida directa é já um cenário que praticamente não se coloca. Mas há que ter sempre em conta, também, o play-off, para onde vai o 16.º classificado. Neste momento essa posição é ocupada pelo Casa Pia, que ainda não entrou em acção nesta jornada (joga esta segunda-feira à noite em Barcelos).

No melhor dos cenários, os ‘gansos’ ainda podem chegar aos 38 pontos, mas teriam de vencer os quatro jogos (Gil Vicente, Tondela, Vitória de Guimarães e Rio Ave).

Ainda atrás do Nacional está o Estrela da Amadora, 15.º classificado. A equipa da Reboleira soma 28 pontos e está a três dos alvinegros. Pode chegar, na melhor das hipóteses, aos 37 pontos. Teria de vencer os três jogos (Moreirense, Famalicão e Sp. Braga).

O Nacional é 14.º com 31 pontos. Na verdade, pode até nem precisar de fazer seis pontos para garantir a manutenção na I Liga. Tudo dependeria, nesse caso, do desempenho dos seus concorrentes directos.

Tendo em conta o cenário actual é impreciso pensar que serão necessários mais seis pontos. Até porque o Nacional pode garantir a manutenção já na próxima jornada. Se ganhar passa a somar 34 pontos. Se o Casa Pia só fizer um ponto até lá (hoje com o Gil Vicente e no próximo fim-de-semana com o Tondela), ficaria com 27 e já não poderia chegar aos alvinegros. E se o Tondela não vencer em Alvalade, quarta-feira, já fica também sem hipóteses matemáticas de chegar ao Nacional.

Além disso, se os alvinegros venceram na próxima jornada e o Estrela da Amadora perder, também a equipa da Reboleira ficaria sem possibilidades matemáticas de chegar aos alvinegros.